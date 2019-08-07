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Двое пострадавших в ДТП с участием грузовика в Саратовской области находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Ирина Шварцкопф.

Она рассказала, что ребёнок — в тяжёлом состоянии, мужчина — в крайне тяжёлом. Представитель ведомства добавила, что в Красноармейск выехала бригада санитарной авиации, отмечает РИА Новости. Сообщается, что грузовик и...