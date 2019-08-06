ДТП с четырьмя автомобилями произошло в центре Москвы. В результате аварии пострадали четыре человека.
Об этом сообщил АГН «
В результате ДТП на ул. Тверская травмы получили четыре человека, — сказал он.
Сейчас движение по Тверской затруднено. Третий и четвёртый ряды улицы перекрыты. Автомобили едут в центр по встречным полосам.
По предварительным данным, легковая машина вылетела на встречную полосу и протаранила фургон Ford Transit, задев ещё два авто.
На месте работают пожарные, спасатели и полицейские. Пострадавшим оказывается помощь.
Ранее News.ru писал о другом крупном ДТП в Москве. 1 августа грузовик столкнулся с автомобилем на юге Москвы. В результате аварии пострадали три человека, среди них был четырёхлетний ребёнок. Малыша пришлось эвакуировать в специализированное медучреждение, в полёте его сопровождала авиамедицинская бригада.