Автомобиль врезался в стену московского монастыря

В стену, ограждающую Николо-Перервинский монастырь на юго-востоке Москвы, по касательной врезался автомобиль Renault. Водитель госпитализирован.
«В 08:50 в районе дома 82 по Шоссейной улице водитель автомобиля Renault совершил наезд на препятствие», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Мужчина пытался обогнать другой автомобиль справа, но врезавшись в стену, перевернулся на крышу.
Ранее News.ru писал, что полицейский на автомобиле BMW врезался практически в это же место Николо-Перервинского монастыря на Шоссейной улице. Источник News.ru сообщил, что пострадавший находится в больнице.