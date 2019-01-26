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Автомобиль врезался в стену московского монастыря

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

В стену, ограждающую Николо-Перервинский монастырь на юго-востоке Москвы, по касательной врезался автомобиль Renault. Водитель госпитализирован.

«В 08:50 в районе дома 82 по Шоссейной улице водитель автомобиля Renault совершил наезд на препятствие», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Мужчина пытался обогнать другой автомобиль справа, но врезавшись в стену, перевернулся на крышу.

Ранее News.ru писал, что полицейский на автомобиле BMW врезался практически в это же место Николо-Перервинского монастыря на Шоссейной улице. Источник News.ru сообщил, что пострадавший находится в больнице.


#москва #ДТП #монастырь
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