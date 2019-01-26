Автомобиль врезался в стену московского монастыря

https://news.ru/storage/news/ea6121f0e28a4b0bbefc82b66a09f0a9/416f8183-b572-457e-9276-48770d56bfba_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

В стену, ограждающую Николо-Перервинский монастырь на юго-востоке Москвы, по касательной врезался автомобиль Renault. Водитель госпитализирован.

«В 08:50 в районе дома 82 по Шоссейной улице водитель автомобиля Renault совершил наезд на препятствие», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Мужчина пытался обогнать другой автомобиль справа, но врезавшись в стену, перевернулся на крышу.

Ранее News.ru писал, что полицейский на автомобиле BMW врезался практически в это же место Николо-Перервинского монастыря на Шоссейной улице. Источник News.ru сообщил, что пострадавший находится в больнице.