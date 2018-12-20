Автомобиль врезался в школьный автобус в Рязанской области

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Столкновение иномарки со школьным автобусом произошло в Касимовском районе Рязанской области. В результате аварии погибли два человека. По данным регионального управления МВД, автобус следовал на 249-м километре автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. В этот момент в нём не было пассажиров.

«46-летний житель города Москва, управляя автомобилем Škoda Rapid, по предварительным данным, двигаясь со стороны Москвы в сторону города Касимов, не справился с рулевым управлением», — уточнили в ведомстве.

Жертвами ДТП стали водитель иномарки и его пассажир. Водитель автобуса был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что полицейские Саратова выясняют обстоятельства ДТП на перекрёстке улиц Рахова и 2-й Садовой. Водитель автомобиля Kia сбил женщину, перевозившую на санках маленького ребёнка через проезжую часть.