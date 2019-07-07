https://static.news.ru/photo/49daefba-a078-11e9-9ad0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wisam Hashlamoun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автомобиль наехал на группу израильских военных. В результате были ранены пять человек. За рулём машины был палестинец. По свидетельствам очевидцев, наезд был преднамеренным.

Террорист заметил солдат, находившихся на обочине дороге при выполнении оперативной задачи, и совершил на них наезд. Трое из них получили ранения средней тяжести, двое пострадали легко, — сообщила пресс-служба армии Израиля.

Нападавшего искали всю ночь. Найти его удалось только спустя несколько часов неподалёку от блок-поста в районе палестинского населённого пункта Хизма, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что фургон въехал в толпу людей в Великобритании. Инцидент произошёл в британском графстве Дербишир. Двое получили серьёзные травмы. По данному факту был задержан 37-летний водитель грузовика.