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Автомобиль в Москве упал в Яузу

Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Автомобиль провалился в реку Яузу на востоке Москвы. Машина находится на глубине один метр, водителя извлекли из салона спасатели, сообщил News.ru источник в оперативных службах российской столицы.

ЧП произошло возле дома №1а на Русаковской набережной. Прибывшие на место спасатели разблокировали водителя и передали его медикам.

Причины инцидента выясняются.

Как писал News.ru, ранее столкновение иномарки со школьным автобусом произошло в Касимовском районе Рязанской области. В результате аварии погибли два человека. По данным регионального управления МВД, автобус следовал на 249-м километре автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов.


#москва #ДТП
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