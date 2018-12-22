Автомобиль в Москве упал в Яузу

https://news.ru/storage/news/da47385f23e59fb4573225ff4402c052/d1a7d122-5f2f-4dff-b2f7-3bbc2d02d700_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Автомобиль провалился в реку Яузу на востоке Москвы. Машина находится на глубине один метр, водителя извлекли из салона спасатели, сообщил News.ru источник в оперативных службах российской столицы.

ЧП произошло возле дома №1а на Русаковской набережной. Прибывшие на место спасатели разблокировали водителя и передали его медикам.

Причины инцидента выясняются.

Как писал News.ru, ранее столкновение иномарки со школьным автобусом произошло в Касимовском районе Рязанской области. В результате аварии погибли два человека. По данным регионального управления МВД, автобус следовал на 249-м километре автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов.