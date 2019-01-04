Автомобиль расстреляли в центре Краснодара

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Полицейские Краснодара обнаружили расстрелянную машину Toyota RAV-4 около жилого комплекса «Центральный». Правоохранители ведут проверку по этому факту.

Из повреждений на автомобиле зафиксированы разбитое боковое переднее стекло и вмятины на дверях, передаёт «Российская газета» слова представителя УМВД по городу Артема Коноваленко. Возле иномарки были найдены металлические предметы, которые, по предварительной информации, являются частями пуль.

По данным с камер наблюдения, рядом с авто во время происшествия никого не было. Это может означать, что преступники стреляли по транспортному средству издалека и с использованием пневматического оружия.

Ранее News.ru сообщал, что правоохранители задержали мужчину, который расстрелял из пистолета бомжей, находившихся в подъезде. Небольшая компания людей без определенного места жительства забралась на 22-й этаж расположенного на Алтуфьевском шоссе дома, чтобы укрыться от холода. В этот момент к ним со стороны балкона подошел неизвестный мужчина и сказал: «Как вы меня достали». После этого злоумышленник открыл огонь, а когда закончились все патроны, скрылся.