Автомобиль протаранил остановку с людьми в Кирове

Три человека, в том числе один ребёнок пострадали в результате ДТП в центре Кирова. Там автомобиль врезался в автобусную остановку.
Инцидент произошёл днём 22 января на улице Ленина. Водитель УАЗ-3909 выехал на тротуар и протаранил остановочный павильон, у которого стояли две женщины и 15-летняя девочка. Мужчина, находившийся за рулём «буханки», предположительно был пьян, однако отказался проходить медицинское освидетельствование. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе главка МВД по Кировской области.
Ранее News.ru сообщал о двойном ДТП на 47-м километре Московской кольцевой автодороги.