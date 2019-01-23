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Автомобиль протаранил остановку с людьми в Кирове

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происшествия [ версия для печати ]

Три человека, в том числе один ребёнок пострадали в результате ДТП в центре Кирова. Там автомобиль врезался в автобусную остановку.

Инцидент произошёл днём 22 января на улице Ленина. Водитель УАЗ-3909 выехал на тротуар и протаранил остановочный павильон, у которого стояли две женщины и 15-летняя девочка. Мужчина, находившийся за рулём «буханки», предположительно был пьян, однако отказался проходить медицинское освидетельствование. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе главка МВД по Кировской области.

Ранее News.ru сообщал о двойном ДТП на 47-м километре Московской кольцевой автодороги. 


#ДТП #ПОСТРАДАВШИЕ #киров
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