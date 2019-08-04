Смертельное ДТП произошло в поселении Клёновское Троицкого административного округа.
По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. В результате происшествия погиб один человек. Ещё один получил травмы.
В связи с аварией ведомство обратилось к автомобилистам с просьбой соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными во время поездок, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что авария с участием пяти легковушек и двух грузовых автомобилей произошла в Новгородской области. В результате ДТП пострадали семь человек, двое из которых — дети. Инцидент случился на 563-м км трассы М-10.