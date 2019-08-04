https://static.news.ru/photo/c289d948-b6db-11e9-936c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Смертельное ДТП произошло в поселении Клёновское Троицкого административного округа.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся. В результате происшествия погиб один человек. Ещё один получил травмы.

В связи с аварией ведомство обратилось к автомобилистам с просьбой соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными во время поездок, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что авария с участием пяти легковушек и двух грузовых автомобилей произошла в Новгородской области. В результате ДТП пострадали семь человек, двое из которых — дети. Инцидент случился на 563-м км трассы М-10.