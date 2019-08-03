https://static.news.ru/photo/66a0773a-b5f6-11e9-b6f3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Водитель автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД РФ.
Инцидент произошёл на юго-востоке столицы на улице Басовская. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Водитель находится на месте ДТП, — передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области. Ещё шестеро пострадали. Инцидент произошёл на мостовом переходе «плотина ГЭС — Волгоград» в городе Волжский. Раненые госпитализированы. В их числе пятилетний ребёнок, который потерял в результате ДТП руку.