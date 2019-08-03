Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Освещавшую протестные выступления оппозиции в Москве корреспондентку газеты «Ведомости» и члена бюро Профсоюза журналистов Елену Вавину задержали силовики. Это произошло несмотря на то, что она предъявила свою пресс-карту и редакционное задание.

Я стояла на Пушкинской площади, делала фотографии на телефон. Подошли двое ОМОНовцев и сказали, чтобы я уходила. Я ответила, что журналист и нахожусь на редакционном задании, они схватили меня за...