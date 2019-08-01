https://static.news.ru/photo/380cbb5c-b4d1-11e9-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: dtp_orel/vk.com

Пять человек погибли и 14 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ставропольском крае.

Уточняется, что рейсовый автобус двигался по трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» и выехал на встречную полосу в Апанасенковском районе. По предварительной версии, причиной трагедии стала усталость и проблемы со здоровьем водителя автобуса, передаёт « Интерфакс ».

Движение на участке трассы затруднено, на месте происшествия продолжаются спасательные работы.

Как писал News.ru ранее, в результате аварии в Черногории в больнице оказались 26 человек. Там столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус.