Пять человек погибли и 14 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ставропольском крае.
Уточняется, что рейсовый автобус двигался по трассе «Астрахань-Элиста-Ставрополь» и выехал на встречную полосу в Апанасенковском районе. По предварительной версии, причиной трагедии стала усталость и проблемы со здоровьем водителя автобуса, передаёт «
Движение на участке трассы затруднено, на месте происшествия продолжаются спасательные работы.
Как писал News.ru ранее, в результате аварии в Черногории в больнице оказались 26 человек. Там столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус.