Автобус задавил мужчину в Москве

https://news.ru/storage/news/9e2a7f862cb1210a25d48345a79c0db1/87d56d0b-cc6e-4bbb-8cb1-0ec036ff8c0b_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Водитель автобуса насмерть сбил мужчину в Юго-восточном административном округе Москвы. Инцидент произошёл на остановке в районе станции метро «Кожуховская».

На месте работает следственно-оперативная группа, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее News.ru писал о том, что ещё более трёх десятков километров выделенных полос для общественного транспорта обустроят на московских дорогах до конца текущего года. Таким образом, столица будет всё больше применять хорошо зарекомендовавшую себя мировую практику, заявил мэр города Сергей Собянин.