USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent61.83 $ Bitcoin3,591.66 $
МОСКВА-18°C15:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Автобус задавил мужчину в Москве

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Водитель автобуса насмерть сбил мужчину в Юго-восточном административном округе Москвы. Инцидент произошёл на остановке в районе станции метро «Кожуховская».

На месте работает следственно-оперативная группа, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее News.ru писал о том, что ещё более трёх десятков километров выделенных полос для общественного транспорта обустроят на московских дорогах до конца текущего года. Таким образом, столица будет всё больше применять хорошо зарекомендовавшую себя мировую практику, заявил мэр города Сергей Собянин.


#ДТП
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге


читайте также
происшествия 02:38, 23 января 2019
Стюардесса рейса Сургут — Москва раскрыла детали инцидента
происшествия 20:46, 22 января 2019
Двойное ДТП произошло на МКАД
происшествия 14:12, 21 января 2019
Дело завели после гибели военных из РФ в ДТП в Абхазии
Лента новостей
спорт 15:55
Сербская фигуристка отреагировала на слова Шаботовой о допинге
в мире 15:48
Голландия скрывает материалы по крушению MH17
общество 15:45
В Челябинскую область пришел смог из Сибая
культура 15:42
Сын Джеймса Гандольфини получил роль юного Тони Сопрано
оружие 15:39
Военные атташе отказались смотреть ракету 9М729
Другие новости
происшествия 15:19
ФСБ пришла с обысками к начальнику полиции в Чехове
происшествия 13:25
Выживший при крушении Ту-22М3 пройдёт лечение в Москве
происшествия 11:46
Захвативший самолёт мужчина летел впервые в жизни
происшествия 10:26
«Захватчику» самолёта назначили психиатрическую экспертизу
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top