В подмосковном городе Долгопрудном на Лихачёвском проспекте автобус насмерть задавил двух пешеходов. Ещё двое пострадали.
ДТП с автобусом в Долгопрудном. На остановке «Общежитие» произошёл наезд на пешеходов. Пострадали четверо, из них двое погибли, — сообщил News.ru собственный источник.
По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водителю транспортного средства за рулём стало плохо.
Как писал News.ru, автобус с российскими туристами попал в аварию недалеко от турецкой Аланьи. Шестеро пострадавших доставлены в больницу.