Фото: Сергей Булкин/News.ru

Автобус с российскими туристами попал в аварию недалеко от турецкой Аланьи. Шестеро пострадавших доставлены в больницу.

Пострадали шесть человек, их госпитализировали. Тяжёлых ранений у них нет, — сообщил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье. Как писал News.ru, двое пострадавших пассажиров автобуса, который попал в ДТП в...