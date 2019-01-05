Автобус столкнулся с легковушкой в Башкирии

https://news.ru/storage/news/3df897542a5970f605c78c77e7fa19ea/82d03fdc-aa99-44b4-9b45-9b4911b632a6_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Два человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2106 в Белебеевском районе возле деревни Булановка в Башкирии.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка легковушки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.

В автобусе находились 22 пассажира и два водителя, никто из них не пострадал.

«После оформления ДТП автобус продолжит движение своим ходом далее по маршруту следования», — отметили в ведомстве.

Ранее News.ru писал, что легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Удмуртии. По данным регионального управления ГИБДД, в результате аварии погибли пять человек. По данным полиции, КамАЗ протаранил автомобиль «Тойота», когда последний совершал обгон. Погибшие — пассажиры и водитель иномарки.