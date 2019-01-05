Автобус столкнулся с легковушкой в Башкирии

Два человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2106 в Белебеевском районе возле деревни Булановка в Башкирии.
В результате аварии пострадали водитель и пассажирка легковушки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.
В автобусе находились 22 пассажира и два водителя, никто из них не пострадал.
«После оформления ДТП автобус продолжит движение своим ходом далее по маршруту следования», — отметили в ведомстве.
Ранее News.ru писал, что легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Удмуртии. По данным регионального управления ГИБДД, в результате аварии погибли пять человек. По данным полиции, КамАЗ протаранил автомобиль «Тойота», когда последний совершал обгон. Погибшие — пассажиры и водитель иномарки.