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Автобус сбил бабушку с внуками на остановке

Сергей Булкин/News.ru

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Автобус сбил бабушку с двумя внуками на остановке в Нижнем Новгороде. 70-летняя женщина погибла на месте, дети госпитализированы.

Трагедия произошла около 9 часов утра на улице Акимова. Бабушка с внуками трёх и шести лет начала переходить дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, когда в них влетел автобус.

«Водитель ПАЗа не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате женщина погибла на месте, дети доставлены в детскую областную клиническую больницу. Угрозы их жизни нет», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пассажиры автобуса в момент аварии не пострадали. По делу начата доследственная проверка.

Ранее News.ru писал, что в Алтайском крае произошло серьёзное ДТП. На загородной автотрассе «Жигули» столкнулись с мини-фургоном Toyota Noah. В результате пострадали 10 человек, в том числе восемь детей. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21063, выезжая с второстепенной дороги со стороны с. Шубенка, врезался в минивэн. Всех пострадавших с травмами средней тяжести доставили в одну из больниц города Бийска.


#ДТП #НижнийНовгород
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