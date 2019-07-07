https://static.news.ru/photo/4a5deae2-a0b8-11e9-90e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства Польши. В момент происшествия в салоне транспортного средства находились 35 пассажиров и два водителя.

По некоторым данным, после ДТП в больницы Нисе, Ополе и Бжега доставили 11 человек, включая детей 7-ми и 11-ти лет. Двух раненых госпитализировали с помощью вертолётов воздушно-спасательной службы. Травмы пострадавших оказались несерьёзными.

Позднее представитель Бжегской полиции Патриция Кашуба рассказала, что пять из 11 человек уже покинули медучреждения.

По прибытии на место полиции 50-летний водитель признался, что заснул за рулем и проснулся уже в кювете при ударе автобуса о землю, — отметил дежурный офицер Бжегского уездного отдела полиции Кшистоф Барабаш.

Остальных пассажиров доставили в школу посёлка Ольшанка, где они будут дожидаться нового автобуса, передаёт телеканал TVN24 .

Ранее News.ru писал, что авария с участием двух автомобилей произошла в московском районе Крылатское. В результате ДТП травмы получили трое взрослых и один ребёнок.