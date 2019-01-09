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Автобус с туристами из России попал в ДТП в Таиланде

Philippe Lissac/GODONG/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Российские туристы попали в дорожно-транспортное происшествие на острове Пхукет. Клиенты туроператора ANEX Tour направлялись в провинцию Пханга.

Авария произошла в районе мыса Лэм-Сингх.

На крутом повороте автобус едва лоб в лоб не столкнулся с двигавшимся во встречном направлении пикапом.

Водитель сумел вовремя среагировать и выехал на обочину. В результате ДТП автобус получил повреждения правой части кузова, у пикапа от столкновения лопнуло колесо.

Туристы не пострадали. Водители и пассажиры транспортных средств отделались небольшим испугом, сообщает газета Phuket News.

По данным печатного издания, сотрудники полиции выясняют все подробности ДТП, устанавливается виновник аварии.

«10 января водители автобуса и пикапа должны явиться в полицейский участок для урегулирования вопроса о компенсации ущерба», — рассказал журналистам капитан Джарат Лемпан из полиции Камалы.

Как сообщал News.ru, сотрудники Алуштинского отряда «Крым-СПАС» спасли пятерых человек, которые устроили зимние развлечения в горах. Туристы получили травмы после падения с ледяной горки в районе туристической стоянки «Школьная поляна» на Ангарском перевале.


#россия #туристы #ДТП #Таиланд #ростуризм
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