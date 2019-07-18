https://static.news.ru/photo/41af1536-a939-11e9-8cb5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пассажирский автобус врезался в мачту освещения в Зеленограде. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Как сообщил источник News.ru в оперативных службах, ДТП произошло по вине водителя, который уснул за рулём и потерял управление.

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее News.ru писал, что автобус столкнулся с большегрузом в Приморье. Шесть человек погибли на месте, среди пострадавших — ребёнок, он получил перелом бедра и был госпитализирован.