В ДТП с автобусом на Сахалине пострадали 12 человек. Об этом сообщили в УМВД России по региону.
Пострадали 12 человек, кого-то госпитализировали, кто-то добрался до больницы сам. Характер травм уточнить пока не можем, — цитирует
ТАССсотрудника управления.
Сообщается, что ДТП произошло на 134-м км дороги Южно-Сахалинск — Оха. Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем.
В салоне автобуса находился 21 пассажир, восемь из них доставлены в Макаровскую райбольницу. Большинство пострадавших получили черепно-мозговые травмы, а также ушибы и переломы.