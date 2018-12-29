USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,935.46 $
МОСКВА-8°C14:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Автобус с людьми врезался в столб в Екатеринбурге

ekb.serov/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

В центре Екатеринбурга произошла авария с участием автобуса. За помощью к медикам обратились 11 пассажиров.

«Автобус подрезал чёрный внедорожник. Пытаясь уйти от столкновения, водитель резко затормозил, но на скользкой дороге автобус занесло, он выехал на тротуар и врезался в столб», — сообщает газета «Комсомольская правда».

В автобусе находилось 20 пассажиров, 11 из них обратились за медицинской помощью с травмами лёгкой и средней тяжести.

Ранее News.ru писал, что автобус сбил бабушку с двумя внуками на остановке в Нижнем Новгороде. 70-летняя женщина погибла на месте, дети госпитализированы. Трагедия произошла около 9 часов утра на улице Акимова. Бабушка с внуками трёх и шести лет начала переходить дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, когда в них влетел автобус. Пассажиры автобуса в момент аварии не пострадали.


#екатеринбург #ДТП
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
происшествия 08:24, 28 декабря 2018
Виновник ДТП с детьми на Алтае ездил без прав
происшествия 06:00, 28 декабря 2018
Восемь детей пострадали в крупном ДТП на Алтае
происшествия 04:02, 27 декабря 2018
Пьяная автоледи устроила массовое ДТП во Владивостоке
Лента новостей
спорт 14:49
Миронова выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
политика 14:45
Кабмин РФ опубликовал список запрещённых товаров из Украины
экономика 14:35
Мутко предсказал рост цен на жильё в России
технологии 14:31
Роскосмос закончил создавать эскиз ракеты-носителя «Иртыш»
общество 14:30
Путин освободил от должностей двух прокуроров
Другие новости
происшествия 13:45
Учредитель нефтяной компании убит в Москве
происшествия 12:42
Красноярская ОПГ присваивала дорогие квартиры
происшествия 12:02
«Победа» пожаловалась на задержку рейсов во Внуково
происшествия 11:33
Всех попавших под лавину нашли в Хабаровском крае
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top