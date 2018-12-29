Автобус с людьми врезался в столб в Екатеринбурге

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В центре Екатеринбурга произошла авария с участием автобуса. За помощью к медикам обратились 11 пассажиров.

«Автобус подрезал чёрный внедорожник. Пытаясь уйти от столкновения, водитель резко затормозил, но на скользкой дороге автобус занесло, он выехал на тротуар и врезался в столб», — сообщает газета «Комсомольская правда».

В автобусе находилось 20 пассажиров, 11 из них обратились за медицинской помощью с травмами лёгкой и средней тяжести.

Ранее News.ru писал, что автобус сбил бабушку с двумя внуками на остановке в Нижнем Новгороде. 70-летняя женщина погибла на месте, дети госпитализированы. Трагедия произошла около 9 часов утра на улице Акимова. Бабушка с внуками трёх и шести лет начала переходить дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора, когда в них влетел автобус. Пассажиры автобуса в момент аварии не пострадали.