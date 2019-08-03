https://static.news.ru/photo/a5fb593a-b615-11e9-b8ff-fa163e074e61_660.jpgФото: Petar Petrov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Никто из молдавских детей, ехавших из болгарского Бургаса в Варну, не пострадал во время пожара в автобусе.
Инцидент произошёл 3 августа в 15:40 по московскому времени во время движения транспортного средства.
Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются, — цитирует ТАСС заявление официального представителя полиции Варны.
Ранее News.ru писал, что под Ростовом во время движения загорелся автобус, в котором находились 75 пассажиров, в том числе 70 детей. Причиной случившегося стало возгорание моторного отсека. В результате произошедшего никто не пострадал.