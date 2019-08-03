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Семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Об этом сообщили в экстренных службах.

Все они госпитализированы. Как пояснил собеседник ТАСС, всем пострадавшим от 11 до 15 лет. Их доставили в Коломенскую районную больницу. Причина отравления неизвестна. Ранее News.ru писал, что количество пострадавших от...