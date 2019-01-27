Автобус опрокинулся под Вологдой

Авария с автобусом произошла в Вологодской области, сообщили в ГИБДД.
Автобус ехал из Весьегонска в Санкт-Петербург. В результате ДТП на 316-м км дороги А-114 Вологда — Новая Ладога пострадали два пассажира.
«Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом Volvo, совершил съезд с дороги влево по ходу движения с последующим опрокидыванием», — сказали в ведомстве.
В салоне автобуса находились 30 пассажиров.
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