https://static.news.ru/photo/14ded62c-b10e-11e9-ad45-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга, поворачивая на перекрёстке улиц Крауля и Токарей, автобус сбил двух пешеходов.

Автобус наехал на пешеходов, два человека госпитализированы, — сообщили РИА Новости в городской ГИБДД.

Как писал News.ru, водитель рейсового автобуса сбил женщину, которая навеселе решила пройти несколько километров по центру проезжей части в Твери. После инцидента мужчина скрылся, позже его задержали стражи порядка. Пострадавшая была госпитализирована.