Автобус Киев — Москва перевернулся под Черниговом

https://news.ru/storage/news/05222e189c288bf0ece32a8e234fe862/e30edfbc-e326-4cf2-ae7c-b797a019bcc1_850.jpg Пресс-служба полиции Черниговской области

Рейсовый автобус, следовавший из Киева в Москву, перевернулся в Черниговской области. В результате аварии пострадали три человека.

«Возле одного из сёл Козелецкого района Черниговской области пассажирский автобус сообщением Киев — Москва с 17 пассажирами попал в ДТП», — сообщили в Национальной полиции области.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство легло на бок на обочине. Пострадавшую в результате ДТП женщину доставили в Козелецкую районную больницу. Позже за помощью к медикам обратились ещё двое.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее News.ru писал, что в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть иностранных туристов. Авария произошла вечером 12 января на окружной дороге около шведского города Кируна. Водитель грузовика не получил серьёзных травм, в настоящее время он находится в состоянии шока. Ещё один пострадавший был госпитализирован на вертолёте.