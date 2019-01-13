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Автобус Киев — Москва перевернулся под Черниговом

Пресс-служба полиции Черниговской области

происшествия [ версия для печати ]

Рейсовый автобус, следовавший из Киева в Москву, перевернулся в Черниговской области. В результате аварии пострадали три человека.

«Возле одного из сёл Козелецкого района Черниговской области пассажирский автобус сообщением Киев — Москва с 17 пассажирами попал в ДТП», — сообщили в Национальной полиции области.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство легло на бок на обочине. Пострадавшую в результате ДТП женщину доставили в Козелецкую районную больницу. Позже за помощью к медикам обратились ещё двое.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного дела.

Ранее News.ru писал, что в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть иностранных туристов. Авария произошла вечером 12 января на окружной дороге около шведского города Кируна. Водитель грузовика не получил серьёзных травм, в настоящее время он находится в состоянии шока. Ещё один пострадавший был госпитализирован на вертолёте. 


#москва #ДТП #киев
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