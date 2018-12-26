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Авиасообщение с Камчаткой прекратилось из-за циклона

Alexandr Altukhov/Global Look press

происшествия [ версия для печати ]

Авиасообщение с Камчаткой прервано из-за обледенения взлётно-посадочной полосы главного аэропорта края. На полуострове второй день бушует циклон, который принёс сильные снег и ветер, а также существенное потепление.

«Из-за обледенения взлётно-посадочной полосы воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты», — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

В настоящее время все самолёты, вылетевшие из Москвы и Владивостока, перенаправлены на запасной аэродром в Хабаровске. Кроме того, отменены рейсы местных авиалиний в Тигиль, Палану и Тиличики.

Ранее News.ru писал о том, что специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили термическую аномалию в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, которая возникла 12 декабря в 09:50 по местному времени (11 декабря в 23:50 GMT). Кроме того, мониторинг данных космического аппарата Sentinel-2А показал, что ландшафт в районе обрушения претерпел значительные изменения.


#КАМЧАТКА #циклон #авиасообщение
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