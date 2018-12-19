Авиалайнер сбил стаю птиц и едва сел на полосу

https://news.ru/storage/news/343e9d2a80d3835af3ab4fb8b7594985/fabf270e-9d3e-4368-8cd1-3931d7f24e9c_850.jpg Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Press

Самолёт авиакомпании «Ямал» приземлился в аэропорту Екатеринбурга лишь после трёх попыток: у лайнера не выпускалась стойка основного шасси. Причиной инцидента, считают представители перевозчика, стало столкновение со стаей птиц в Салехарде, откуда вылетело воздушное судно.

Инцидент произошёл с лайнером Sukhoi Superjet 100.

«После выполнения трёх заходов на посадку, а также аварийного выпуска шасси и грамотных действий экипажа самолёт <…> благополучно приземлился в аэропорту назначения», — сообщили РИА Новости в авиакомпании.

При посадке все службы аэропорта Кольцово были приведены в повышенную готовность.

На борту находились 98 пассажиров и 4 члена экипажа.

После инцидента назначена комиссия по расследованию, которая должна дать оценку орнитологической обстановки аэродрома в Салехарде.

Ранее, как сообщал News.ru, Приволжское следственное управление СК на транспорте начало доследственную проверку по инциденту в аэропорту Казани. Там во время взлёта пилоты самолёта Airbus А-320 выявили нехарактерные вибрации двигателя, которые возникли, предположительно, из-за замерзания антиобледенительной жидкости на лопасти турбины.