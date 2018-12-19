Авиалайнер сбил стаю птиц и едва сел на полосу

Самолёт авиакомпании «Ямал» приземлился в аэропорту Екатеринбурга лишь после трёх попыток: у лайнера не выпускалась стойка основного шасси. Причиной инцидента, считают представители перевозчика, стало столкновение со стаей птиц в Салехарде, откуда вылетело воздушное судно.
Инцидент произошёл с лайнером Sukhoi Superjet 100.
«После выполнения трёх заходов на посадку, а также аварийного выпуска шасси и грамотных действий экипажа самолёт <…> благополучно приземлился в аэропорту назначения», — сообщили РИА Новости в авиакомпании.
При посадке все службы аэропорта Кольцово были приведены в повышенную готовность.
На борту находились 98 пассажиров и 4 члена экипажа.
После инцидента назначена комиссия по расследованию, которая должна дать оценку орнитологической обстановки аэродрома в Салехарде.
Ранее, как сообщал News.ru, Приволжское следственное управление СК на транспорте начало доследственную проверку по инциденту в аэропорту Казани. Там во время взлёта пилоты самолёта Airbus А-320 выявили нехарактерные вибрации двигателя, которые возникли, предположительно, из-за замерзания антиобледенительной жидкости на лопасти турбины.