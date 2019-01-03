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Авиалайнер экстренно приземлился в Красноярске

Lex Rayton/imagebroker.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Авиалайнер компании «Боинг» совершил экстренную посадку в Красноярске. Воздушное судно совершало рейс Благовещенск — Москва.

Пострадавших в результате ЧП нет. Причиной происшествия стало срабатывание датчика обледенения клапана одного из двигателей. Командир принял решение направиться в ближайший аэропорт, пишет «Интерфакс».

Пилоты успешно посадили самолёт в Емельяново. На борту находились 148 пассажиров и 10 членов экипажа. По факту ЧС проводится проверка.

Ранее News.ru сообщал о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Томске. Лёгкие травмы получили три человека.


#россия #Авиация #КРАСНОЯРСК #Боинг
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