Авиалайнер экстренно приземлился в Красноярске

Авиалайнер компании «Боинг» совершил экстренную посадку в Красноярске. Воздушное судно совершало рейс Благовещенск — Москва.
Пострадавших в результате ЧП нет. Причиной происшествия стало срабатывание датчика обледенения клапана одного из двигателей. Командир принял решение направиться в ближайший аэропорт, пишет «Интерфакс».
Пилоты успешно посадили самолёт в Емельяново. На борту находились 148 пассажиров и 10 членов экипажа. По факту ЧС проводится проверка.
Ранее News.ru сообщал о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Томске. Лёгкие травмы получили три человека.