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Авария теплоснабжения в Саратове устранена

Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Оставившая без тепла 15 жилых домов авария устранена. В минусовую температуру отопления лишились почти 4 тыс. человек.

Сейчас система подачи тёплой воды функционирует нормально, сообщили в саратовском филиале энергетической компании «Т Плюс». Теперь ведутся переговоры с управляющими компаниями для максимально быстрого подключения зданий, передаёт слова представителей организации ТАСС

«С нашей стороны подача есть. В самое ближайшее время тепло появится», — пообещал собеседник агентства.

Ранее News.ru писал, что власти Саратова ввели в городе режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии. Перебои с подачей горячей воды наблюдаются в 121 многоэтажном доме, ГВС полностью остановили в 15 жилых постройках и 12 социальных учреждениях. 


#авария #Саратов
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