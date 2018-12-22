Авария теплоснабжения в Саратове устранена

https://news.ru/storage/news/877cbf72d4a315d8e3647b43745cb341/24df44e4-2c4a-4785-993d-65099263e172_850.jpg Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Оставившая без тепла 15 жилых домов авария устранена. В минусовую температуру отопления лишились почти 4 тыс. человек.

Сейчас система подачи тёплой воды функционирует нормально, сообщили в саратовском филиале энергетической компании «Т Плюс». Теперь ведутся переговоры с управляющими компаниями для максимально быстрого подключения зданий, передаёт слова представителей организации ТАСС

«С нашей стороны подача есть. В самое ближайшее время тепло появится», — пообещал собеседник агентства.

Ранее News.ru писал, что власти Саратова ввели в городе режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии. Перебои с подачей горячей воды наблюдаются в 121 многоэтажном доме, ГВС полностью остановили в 15 жилых постройках и 12 социальных учреждениях.