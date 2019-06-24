https://static.news.ru/photo/1854250a-9679-11e9-8e95-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

В Крыму порядка ста тысяч жителей Симферополя с утра продолжают оставаться без света. Причиной тому произошедшая накануне авария на одной из линий электропередач

Об этом журналистам рассказал глава МЧС по регион Сергей Шахов.

По состоянию на 14:00 без электроэнергии 98 тысяч 268 бытовых потребителей, — сказал Шахов.

В настоящее время усилиями сразу нескольких ремонтных бригад принимаются необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе более 40 тысяч человек остались без электричества в Чечне из-за аварии на линии электропередач, писал News.ru.