https://static.news.ru/photo/4d5184a6-95a6-11e9-b8f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Аттракцион «Колобок» в московском парке «Сокольники», где пострадали трое детей, закрыли до выяснения обстоятельств случившегося, заявил директор зоны отдыха Андрей Лапшин.

По его словам, специалистам необходимо выяснить, была ли это техническая неисправность, брак или ошибка оператора. В первом случае нужно будет менять всю конструкцию.

В зависимости от причины поломки мы будем решать, что с ним делать, — отметил он.

Лапшин подчеркнул, что все остальные аттракционы в «Сокольниках» работают в обычном режиме после внеплановой проверки.

Внеплановая проверка проводилась вчера, до 12 ночи непосредственно у нас. В других парках она проводится со вчерашнего дня и сегодня включительно, — уточнил директор.

Он сообщил, что замечания по другим каруселям отсутствуют.

Лапшин рассказал, что причиной происшествия стала механическая поломка, однако пока неизвестно, почему «болт развалился на две части».

Директор «Сокольников» добавил, что «Колобок» был введён в эксплуатацию в 2007 году. Последняя проверка проводилась в апреле текущего года, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее пресс-служба парка «Сокольники» прокомментировала инцидент с поломкой карусели. По словам представителей ПКиО, персонал нарушил технику эксплуатации при эвакуации посетителей.