Первого в истории Шпицбергена грабителя банков арестовали

Первая в истории Шпицбергена попытка ограбления банка закончилась арестом злоумышленника. Им оказался путешествующий по региону иностранец.
Инцидент произошел в норвежском поселении Лонгйир, где проживают около двух тысяч человек. Вооружённый пистолетом мужчина вошёл в кредитное учреждение и потребовал отдать ему деньги. Его требование было выполнено, однако далеко с награбленным он не ушёл.
Подробности задержания преступника местные власти не раскрывают, как и сумму похищенного, передаёт Sky News.
Ранее News.ru писал о попытке ограбления банка в Бразильском городе Милагрисе. В ходе перестрелки между полицейскими и преступниками погибли свыше 10 клиентов, в числе которых двое детей 10 и 13 лет.