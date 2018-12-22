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Первого в истории Шпицбергена грабителя банков арестовали

imago stock&people/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Первая в истории Шпицбергена попытка ограбления банка закончилась арестом злоумышленника. Им оказался путешествующий по региону иностранец.

Инцидент произошел в норвежском поселении Лонгйир, где проживают около двух тысяч человек. Вооружённый пистолетом мужчина вошёл в кредитное учреждение и потребовал отдать ему деньги. Его требование было выполнено, однако далеко с награбленным он не ушёл.

Подробности задержания преступника местные власти не раскрывают, как и сумму похищенного, передаёт Sky News.

Ранее News.ru писал о попытке ограбления банка в Бразильском городе Милагрисе. В ходе перестрелки между полицейскими и преступниками погибли свыше 10 клиентов, в числе которых двое детей 10 и 13 лет.


#происшествия #ограбление #НОРВЕГИЯ
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