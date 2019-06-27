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Экс-сенатор Рауф Арашуков на заседании суда о продлении ему меры пресечения сравнил СИЗО «Лефортово» с концлагерем, назвав условия содержания «невозможными».

Кроме того, он попросил суд перевести его и семью в другое место, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Рауф Арашуков 30 января был лишён неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Как писал News.ru, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил депутата городской думы Черкесска Крыма Казанокова новым сенатором после прекращения полномочий Арашукова.