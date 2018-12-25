Аномалию выявили в районе обрушения хабаровской сопки

https://news.ru/storage/news/e4e32938cabaef3a8d91f4801b38b223/55617a82-2f1a-4647-a49f-6cf05745274e_850.jpg Vladimir Melnikov/Global Look press

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили термическую аномалию в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, которая возникла 12 декабря в 09:50 по местному времени (11 декабря в 23:50 GMT).

Кроме того, мониторинг данных космического аппарата Sentinel-2А показал, что ландшафт в районе обрушения претерпел значительные изменения в период с 9 по 12 декабря текущего года.

Как отмечается на сайте научно-исследовательского центра, на снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки, а на снимке за 9 декабря тень от этой сопки имеет совершенно другой контур. При этом растительный покров в районе исследования полностью отсутствует.

Часть сопки обрушилась в реку Бурея в Хабаровском крае и частично перекрыла русло реки, где находится Бурейская ГЭС.

Специалисты Института астрономии РАН считают, что обрушение вызвал оползень, однако есть также версия о попадании метеорита.

Утром 25 декабря к месту происшествия вылетел вертолёт МЧС для обследования территории.

Ранее News.ru писал о том, что крупный метеорит упал на территории Хабаровского края. Небесный объект снёс вершину сопки, скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея. Инцидент произошёл несколько дней назад, однако из-за безлюдности мест узнать о нём удалось не сразу. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали снижение притока в водохранилище, но не могли определить причины.