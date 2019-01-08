Ангар с пиломатериалами горит в Новой Москве

Пожар произошёл в Новой Москве. В деревне Яковлево горит ангар с пиломатериалами.
«В здании 3А, строение 1, по улице Школьная произошел пожар в металлическом ангаре на площади 150 кв. метров», — сказал собеседник News.ru.
На место происшествия прибыли спасательные подразделения. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее News.ru писал о ликвидации крупного возгорания в поселении Рязановское в Новой Москве. Крупный пожар вспыхнул в посёлке фабрики имени 1 Мая. Площадь составила 500 кв. метров, огонь охватил крышу строения, которая частично обрушилась.