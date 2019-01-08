Ангар с пиломатериалами горит в Новой Москве

https://news.ru/storage/news/4dfd4f0a89f5a194ac022edebab051d1/a9726b5d-d007-4842-9745-d0132a2a08d4_850.jpg 38.mchs.gov. ru/Global Look Press

Пожар произошёл в Новой Москве. В деревне Яковлево горит ангар с пиломатериалами.

«В здании 3А, строение 1, по улице Школьная произошел пожар в металлическом ангаре на площади 150 кв. метров», — сказал собеседник News.ru.

На место происшествия прибыли спасательные подразделения. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее News.ru писал о ликвидации крупного возгорания в поселении Рязановское в Новой Москве. Крупный пожар вспыхнул в посёлке фабрики имени 1 Мая. Площадь составила 500 кв. метров, огонь охватил крышу строения, которая частично обрушилась.