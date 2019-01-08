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Ангар с пиломатериалами горит в Новой Москве

38.mchs.gov. ru/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Пожар произошёл в Новой Москве. В деревне Яковлево горит ангар с пиломатериалами.

«В здании 3А, строение 1, по улице Школьная произошел пожар в металлическом ангаре на площади 150 кв. метров», — сказал собеседник News.ru.

На место происшествия прибыли спасательные подразделения. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее News.ru писал о ликвидации крупного возгорания в поселении Рязановское в Новой Москве. Крупный пожар вспыхнул в посёлке фабрики имени 1 Мая. Площадь составила 500 кв. метров, огонь охватил крышу строения, которая частично обрушилась.


#пожар #мчс #новаямосква
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