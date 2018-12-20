Анестезиолог из Петербурга насиловал спящих пациенток

https://news.ru/storage/news/99f61be7afed899b513a5249ce3efef1/edc03a21-6131-4d61-ae72-35c900c38a77_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала медицинского работника, подозреваемого в сексуальных преступлениях. По данным оперативников, мужчина надругался над тремя пациентками.

Возможный насильник работал анестезиологом. Он воспользовался беспомощным состоянием жертв, чтобы удовлетворить своё половое влечение, сообщает «Росбалт». Потерпевшие не могли сопротивляться, так как действие наркоза после операции ещё не прошло.

По предварительной информации, свои злодеяния извращенец совершил 19 декабря 2018 года. Доктору 58 лет, пострадавшие намного моложе — 15, 17 и 21 год. После задержания анестезиологу стало плохо, его госпитализировали и взяли под охрану.

Ранее News.ru сообщал о торжестве правосудия на Алтае. Насильника приговорили к 11 годам строгого режима за преступление, совершённое в сентябре 2001 года. Злоумышленник надругался и убил 20-летнюю девушку.