USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,253 $   Brent55.51 $ Bitcoin4,022.37 $
МОСКВА-11°C12:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Анестезиолог из Петербурга насиловал спящих пациенток

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Полиция Санкт-Петербурга задержала медицинского работника, подозреваемого в сексуальных преступлениях. По данным оперативников, мужчина надругался над тремя пациентками.

Возможный насильник работал анестезиологом. Он воспользовался беспомощным состоянием жертв, чтобы удовлетворить своё половое влечение, сообщает «Росбалт». Потерпевшие не могли сопротивляться, так как действие наркоза после операции ещё не прошло.

По предварительной информации, свои злодеяния извращенец совершил 19 декабря 2018 года. Доктору 58 лет, пострадавшие намного моложе — 15, 17 и 21 год. После задержания анестезиологу стало плохо, его госпитализировали и взяли под охрану.

Ранее News.ru сообщал о торжестве правосудия на Алтае. Насильника приговорили к 11 годам строгого режима за преступление, совершённое в сентябре 2001 года. Злоумышленник надругался и убил 20-летнюю девушку.


#врачи #САНКТПЕТЕРБУРГ
самое читаемое
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО
политика
Корабль НАТО вошёл в Чёрное море ради свободы навигации

читайте также
происшествия 16:48, 18 декабря 2018
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
происшествия 13:34, 18 декабря 2018
Правосудие настигло алтайского насильника спустя много лет
происшествия 17:22, 8 декабря 2018
Курскому насильнику детей-инвалидов ужесточили приговор
ЧП произошло в клинике пластической хирургии
происшествия 19:14, 12 сентября 2017
В Москве анестезиолог изнасиловал спящую пациентку
ЧП произошло в клинике пластической хирургии
Лента новостей
общество 12:57
Путин: постараемся восстановить Качинское лётное училище
политика 12:53
Путин: Украина хочет обострить ситуацию перед выборами
спорт 12:51
Отец Нурмагомедова назвал цену реванша с Макгрегором
общество 12:44
Уголовное наказание введут за обман при госзакупках
политика 12:42
Путин рассказал о ядерной войне
политика 12:41
США «испугаются» операции против РФ в Чёрном море
политика 12:40
Путин высказался о работе команды Медведева
экономика 12:33
Президент РФ считает повышение НДС правильным решением
политика 12:32
США могут поддержать своими кораблями провокации Киева
спорт 12:32
Авербух поведал о превосходстве Медведевой над Загитовой
политика 12:31
Путин признал проблемы с исполнением нацпроектов
общество 12:30
Суд отказал потерпевшим по делу банды Цапка в компенсации
общество 12:27
Точную копию мамонтёнка Любы привезли в Калининград
политика 12:26
Путин: продолжительность жизни в РФ «чуть-чуть» увеличилась
политика 12:22
Путин заявил о необходимости технологического прорыва
Другие новости
происшествия 11:32
Автомобиль врезался в школьный автобус в Рязанской области
происшествия 10:56
Экс-сотрудника компании арестовали за кражу грузовика
происшествия 09:04
Тонны ядовитого сыра обнаружили в Подмосковье
происшествия 08:47
Студенты РГГРУ обвинили силовиков в побоях и кражах
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top