https://static.news.ru/photo/586c4b24-b201-11e9-b2d8-fa163e074e61_660.jpg Василий Орлов Фото: kremlin.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов ответил на просьбу о сигаретах жителей села Угловое Мазановского района, которые пережидают паводок на сопке. По его словам, не стоит допускать перегибов, а людям следует бросить курить.

Он отметил, что пострадавшие должны получить действительно необходимые вещи: продукты питания и воду.

На этом всё, никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить, — подчеркнул он.

Если начать привозить сигареты, в следующий раз во время природного катаклизма от эвакуации откажется половина населённого пункта, передаёт его слова РИА Новости .

Сигареты?.. Это кому там? <...> Ещё алкоголь бы подвозили, разжёг костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем. Не от жадности, просто для того, чтобы не расслаблялись, — отметил политик.

Ранее News.ru сообщал, что из затопленных населённых пунктов на севере Амурской области эвакуировали более 150 человек. Предполагаемый размер ущерба в результате паводка уже превысил 500 млн рублей.