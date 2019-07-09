https://static.news.ru/photo/0d3f12c6-a27f-11e9-a138-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/BoulderCountySheriffsOffice

В официальном Facebook-аккаунте пресс-службы полиции американского города Боулдер появилось сообщение, что медведь «похитил» автомобиль и стал виновником ДТП.

Зверь попал в незапертую машину, после чего за ним захлопнулась дверь. Пытаясь выбраться, медведь перевёл рычаг передач в нейтральную скорость. Автомобиль проехал по склону холма и врезался в дерево. После аварии животному удалось выбраться из салона.

Из-за столкновения средство передвижения медведя сильно пострадало. Сам зверь скрылся с места преступления, сообщает РИА Новости .

Пресс-служба полиции предупредила жителей города, чтобы не оставляли транспортные средства открытыми.

Ранее News.ru писал, что дикий кабан забрёл в метро Гонконга и атаковал пассажирку. Ветеринарам и полиции удалось усмирить животное. Также известно, что это был не первый случай нападения гонконгских кабанов.