https://static.news.ru/photo/d692727e-aeb6-11e9-b809-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Владельца бизнеса по продаже алкоголя в Омске будут судить по статьям о мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Расследование завершено, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Предприниматель получил в трёх банках свыше 561 миллиона рублей. По версии следствия, он создал видимость платёжеспособности, погасив долги по полученным кредитам. Новые выплаты он осуществлять не стал. Кроме того, коммерсант заключил с входившими в группу компаний организациями сделки по возврату ранее оплаченного товара на сумму более 212 миллионов рублей.

Данные действия ухудшили финансовое состояние фирм и лишили их ликвидного имущества, являющегося в том числе залогом по кредитным обязательствам перед банками. Затем с целью сокрытия преступления и уклонения от взыскания денежных средств кредиторами обвиняемый принял меры по ликвидации данных юридических лиц, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

News.ru писал, что Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Василия Бойко-Великого. Его обвиняют в растрате денежных средств в составе организованной группы. По версии следствия, Бойко-Великий, являющийся держателем 10% акций банка «Кредит Экспресс», совместно с Кабановой, Антоновой и другими сотрудниками в 2013–2018 годах похитили у банка 180 млн рублей и $929 тысяч. Они оформляли подложные документы о якобы полученных кредитах от лица клиентов, а также снимали деньги с их депозитных счетов. Установлен уже 31 факт хищений.