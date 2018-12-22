Алкоголь стал причиной кровавой драмы на юго-западе Москвы

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Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого на юго-западе мегаполиса. Инцидент произошёл во время пьяной ссоры.

По информации оперативников, трагедия произошла 20 декабря 2018 года в доме на ул. Профсоюзная. Тело жертвы с колото-резаным ранением груди нашли примерно через час после преступления, пишет АГН «Москва». На следующий день правоохранители поймали и предполагаемого виновника.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

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