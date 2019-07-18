https://static.news.ru/photo/452fa270-a925-11e9-bd00-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Народный артист России Валерий Афанасьев госпитализирован в Москве. Актёр находится в хирургическом отделении одной из столичных клиник.

Как сообщает Пятый канал , он поступил в медучреждение с повышенной температурой и жалобами на боли в спине. Врачи приняли решение о госпитализации. Обстоятельства уточняются.

Афанасьев снялся в более чем 140 фильмах и сериалах. В 1990 году удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, а в 2005-м стал народным артистом России.

Ранее News.ru писал, что актёр театра и кино Юрий Кузнецов был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Он проходит обследование, которое, по некоторым данным, связано с проверкой работоспособности сердца.