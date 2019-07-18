Народный артист России Валерий Афанасьев госпитализирован в Москве. Актёр находится в хирургическом отделении одной из столичных клиник.
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Афанасьев снялся в более чем 140 фильмах и сериалах. В 1990 году удостоился звания заслуженного артиста РСФСР, а в 2005-м стал народным артистом России.
Ранее News.ru писал, что актёр театра и кино Юрий Кузнецов был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Он проходит обследование, которое, по некоторым данным, связано с проверкой работоспособности сердца.