Активная фаза поисков моряков в Чёрном море прекращена

https://news.ru/storage/news/511ed5f2ebda9ff4828eeb70e6157e58/9de858e2-9293-42b8-ad65-6c59ee920dc8_850.jpg Следственный комитет РФ/РИА Новости

Активная фаза поиска пропавших в Чёрном море моряков из горящих танкеров «Канди» и «Маэстро» завершена.

«Поисковая операция продолжается, но проходящими судами и вахтенной сменой спасательных судов, находящихся в этом квадрате. Активная фаза уже не идет. Суда привлеченные отпущены», — передаёт сообщение пресс-служба Росморречфлота РИА Новости.

Взрыв произошёл вечером 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры-газовозы под флагом Танзании стояли на якоре и перекачивали топливо. Согласно последним данным, спасти удалось 12 моряков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия ЧП — нарушение техники безопасности.

Как ранее писал News.ru, дрейфующий в Чёрном море горящий танкер «Канди» взял на буксир корабль «Спасатель Демидов». На танкер попробуют высадиться спасатели, чтобы поставить судно на якорь и остановить дрейф.