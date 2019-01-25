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Активная фаза поисков моряков в Чёрном море прекращена

Следственный комитет РФ/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Активная фаза поиска пропавших в Чёрном море моряков из горящих танкеров «Канди» и «Маэстро» завершена.

«Поисковая операция продолжается, но проходящими судами и вахтенной сменой спасательных судов, находящихся в этом квадрате. Активная фаза уже не идет. Суда привлеченные отпущены», — передаёт сообщение пресс-служба Росморречфлота РИА Новости.

Взрыв произошёл вечером 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры-газовозы под флагом Танзании стояли на якоре и перекачивали топливо. Согласно последним данным, спасти удалось 12 моряков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия ЧП — нарушение техники безопасности.

Как ранее писал News.ru, дрейфующий в Чёрном море горящий танкер «Канди» взял на буксир корабль «Спасатель Демидов». На танкер попробуют высадиться спасатели, чтобы поставить судно на якорь и остановить дрейф.


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