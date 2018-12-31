Аксёнов: Крым готов оказать помощь Магнитогорску

https://news.ru/storage/news/951571a831fd90843850f9cbf42bf647/cd55843f-84ea-4308-9a09-a239a940ea10_850.jpg Пресс-служба МЧС по Челябинской области

Глава Крыма заявил, что потрясён произошедшим в Магнитогорске обрушением части жилого дома. Полуостров, по словам Сергея Аксёнова, готов оказать всю необходимую помощь городу.

Он в своём Facebook выразил родным и близким погибших соболезнования от имени всех жителей региона. Также политик пожелал пострадавшим выздоровления.

После катастрофы неизвестной остаётся судьба 35 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Министр здравоохранения Вероника Скворцова уже заявила, что со временем у людей, остающихся под завалами, уменьшаются шансы на выживание.

Ранее News.ru сообщал о возможных новых обрушениях в повреждённом доме в Магнитогорске. Инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.