Пассажирский авиалайнер, летевший из Москвы, со второго раза приземлился в аэропорту Краснодара Пашковский. Во время посадки борт задел хвостом полосу.
Командир воздушного судна A-319 доложил о невозможности совершить посадку и уходе на второй круг. Однако при попытке осуществить манёвр коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы, — цитирует «Интерфакс» свой источник в службе воздушной гавани.
Несмотря на ЧП, самолёт успешно удалось посадить. На борту находились 175 граждан. Никто из них не пострадал. В настоящее время проведён осмотр места происшествия, устанавливается сумма причинённого ущерба.
Ранее News.ru сообщал, что судно Москва — Томск «Уральских авиалиний» совершило экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за технических проблем.