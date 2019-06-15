https://static.news.ru/photo/410e3206-8f44-11e9-acba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Obakeneko/commons.wikimedia.org

Пассажирский авиалайнер, летевший из Москвы, со второго раза приземлился в аэропорту Краснодара Пашковский. Во время посадки борт задел хвостом полосу.

Командир воздушного судна A-319 доложил о невозможности совершить посадку и уходе на второй круг. Однако при попытке осуществить манёвр коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы, — цитирует « Интерфакс » свой источник в службе воздушной гавани.

Несмотря на ЧП, самолёт успешно удалось посадить. На борту находились 175 граждан. Никто из них не пострадал. В настоящее время проведён осмотр места происшествия, устанавливается сумма причинённого ущерба.



Ранее News.ru сообщал, что судно Москва — Томск «Уральских авиалиний» совершило экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за технических проблем.