https://static.news.ru/photo/c5b668c4-b407-11e9-a517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kurt Desplenter/ZUMAPRESS.com

Режим ЧС введён в Пограничном районе Приморского края из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней.

Образцы направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных для подтверждения вируса, все животные хозяйства будут уничтожены, на границе 100-километровой зоны от очага заражения будут выставлены посты, сообщает администрация края.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова решено ввести запрет на перевозку свиней и реализацию продуктов свиноводства.

Как писал News.ru ранее, вспышка серозного менингита привела к остановке работы детского палаточного лагеря в Нижневартовске. Сейчас в больнице с таким диагнозом находятся только три ребёнка, однако в Роспотребнадзоре считают, что заболевших может быть в несколько раз больше.