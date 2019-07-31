Режим ЧС введён в Пограничном районе Приморского края из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней.
Образцы направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных для подтверждения вируса, все животные хозяйства будут уничтожены, на границе 100-километровой зоны от очага заражения будут выставлены посты, сообщает
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова решено ввести запрет на перевозку свиней и реализацию продуктов свиноводства.
Как писал News.ru ранее, вспышка серозного менингита привела к остановке работы детского палаточного лагеря в Нижневартовске. Сейчас в больнице с таким диагнозом находятся только три ребёнка, однако в Роспотребнадзоре считают, что заболевших может быть в несколько раз больше.