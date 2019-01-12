Мигрант в ФРГ напал с ножом на беременную женщину

Мигрант из Афганистана ранил беременную женщину. Мужчина напал с ножом в городской больнице Бад- Кройцнах на юго-западе Германии.
25-летней женщине с резаным ранением сделали срочную операцию, однако спасти ребёнка врачам не удалось.
Сейчас её состояние оценивается как стабильное, говорится в заявлении полиции и прокуратуры Майнца.
Афганец через некоторое время сам явился в полицию, сейчас он находится в СИЗО. Он объяснил, что напал на беременную женщину после конфликта.
Как сообщал News.ru, неизвестные напали на машину начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по Республике Ингушетия. Ранения также получили трое охранников, которые находились в машине. По последним данным, жизни полицейских ничего не угрожает.