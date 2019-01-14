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Аэропорты Москвы проверяют после звонков о минировании

Сергей Лантюхов/News.ru

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Проверки начались в московских аэропортах в связи с анонимными звонками с угрозами о «минировании».

По данным источников в экстренных службах, звонки поступили в Домодедово, Шереметьево и Внуково.

В настоящее время эвакуация сотрудников и пассажиров аэропортов не проводится, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что подобный звонок получил Павелецкий вокзал. Из здания были эвакуированы приблизительно 500 человек.

Всплеск телефонного терроризма был отмечен в Москве. Так, например, 28 ноября в столице уже прошла волна лжеминирований, в прошлый раз это были торговые центры. Были эвакуированы около пяти тысяч человек. Полицейские проверяли девять железнодорожных вокзалов в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва.


#домодедово #аэропорты #МИНИРОВАНИЕ #шереметьево #внуково #угрозы
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