Аэропорты Москвы проверяют после звонков о минировании

https://news.ru/storage/news/c24eb72eb21ed1819983d9ff54867aef/bf1c5e34-8a03-481a-b0ce-e717fdd7a95c_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Проверки начались в московских аэропортах в связи с анонимными звонками с угрозами о «минировании».

По данным источников в экстренных службах, звонки поступили в Домодедово, Шереметьево и Внуково.

В настоящее время эвакуация сотрудников и пассажиров аэропортов не проводится, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что подобный звонок получил Павелецкий вокзал. Из здания были эвакуированы приблизительно 500 человек.

Всплеск телефонного терроризма был отмечен в Москве. Так, например, 28 ноября в столице уже прошла волна лжеминирований, в прошлый раз это были торговые центры. Были эвакуированы около пяти тысяч человек. Полицейские проверяли девять железнодорожных вокзалов в Москве из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва.