Аэропорт Сургута работает в штатном режиме

После угона самолёта одним из пассажиров рейса Сургут — Москва аэропорт Сургута продолжает работу в обычном режиме.
По словам представителей пресс-службы аэропорта, вылеты и прилёты рейсов выполняются в соответствии с расписанием.
«В настоящее время международный аэропорт Сургута продолжает работу в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали захватчика самолёта Сургут — Москва, который экстренно приземлился в Ханты-Мансийске. Представители правопорядка организовали штурм воздушного судна, в ходе которого был обезврежен мужчина.