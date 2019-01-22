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Аэропорт Сургута работает в штатном режиме

airportSurgut/facebook.com

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После угона самолёта одним из пассажиров рейса Сургут — Москва аэропорт Сургута продолжает работу в обычном режиме.

По словам представителей пресс-службы аэропорта, вылеты и прилёты рейсов выполняются в соответствии с расписанием.

«В настоящее время международный аэропорт Сургута продолжает работу в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали захватчика самолёта Сургут — Москва, который экстренно приземлился в Ханты-Мансийске. Представители правопорядка организовали штурм воздушного судна, в ходе которого был обезврежен мужчина.


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