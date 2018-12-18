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Аэропорт на Камчатке заработал после циклона

Сергей Булкин/News.ru

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Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) возобновил работу, прерванную тихоокеанским циклоном, который обрушился на юг Камчатки. Воздушная гавань готова принимать и отправлять самолеты.

Аэропорт открылся в 16:00 по местному времени (07:00 мск). Все его службы работают в штатном режиме. В ближайшее время будут отправлены рейсы во Владивосток и Новосибирск. Ожидается прилёт самолета из Новосибирска, который ранее был отправлен на запасной аэродром в Магадан.

Вылеты самолетов в Москву и Хабаровск, а также прибытие рейса из Хабаровска перенесены на 19 декабря, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе воздушной гавани.  

Работа аэропорта была прервана накануне по причине обледенения взлётно-посадочной полосы и практически нулевой видимости.

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. Управление МЧС по региону работает в режиме повышенной готовности. Согласно прогнозам синоптиков, погода должна улучшиться 19 декабря.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Петропавловске-Камчатском началась модернизация аэропорта. Возводится временный павильон площадью 3 тысячи квадратных метров. Там будут располагаться ВИП-зона, магазины, фуд-корт и пограничный контроль пассажиров. Павильон проработает до 2021 года, пока будет вестись строительство нового пассажирского терминала.


#аэропорты #КАМЧАТКА #непогода
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