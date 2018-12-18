Аэропорт на Камчатке заработал после циклона

https://news.ru/storage/news/76250383760ef4cf93d83f3eb31f1635/e95622bd-9d87-4154-ab4d-38edfb3692e2_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) возобновил работу, прерванную тихоокеанским циклоном, который обрушился на юг Камчатки. Воздушная гавань готова принимать и отправлять самолеты.

Аэропорт открылся в 16:00 по местному времени (07:00 мск). Все его службы работают в штатном режиме. В ближайшее время будут отправлены рейсы во Владивосток и Новосибирск. Ожидается прилёт самолета из Новосибирска, который ранее был отправлен на запасной аэродром в Магадан.

Вылеты самолетов в Москву и Хабаровск, а также прибытие рейса из Хабаровска перенесены на 19 декабря, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе воздушной гавани.

Работа аэропорта была прервана накануне по причине обледенения взлётно-посадочной полосы и практически нулевой видимости.

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. Управление МЧС по региону работает в режиме повышенной готовности. Согласно прогнозам синоптиков, погода должна улучшиться 19 декабря.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Петропавловске-Камчатском началась модернизация аэропорта. Возводится временный павильон площадью 3 тысячи квадратных метров. Там будут располагаться ВИП-зона, магазины, фуд-корт и пограничный контроль пассажиров. Павильон проработает до 2021 года, пока будет вестись строительство нового пассажирского терминала.