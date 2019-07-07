Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

История с исчезновением малайзийского самолёта Boeing 777 обрастает новыми подробностями. Эксперт по авиабезопасности Тим Термини предположил, что на борту воздушного судна мог находиться угонщик, который заранее проник в лайнер.

Он напомнил, что на данный момент существует ещё три версии гибели самолёта. Лайнер мог захватить пилот или пассажир судна. Кроме того, следствие не исключает, что к исчезновению «Боинга» может быть...