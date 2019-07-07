Аэропорт Домодедово отреагировал на информацию о якобы заминированных здании воздушной гавани и двух самолётов. Меры безопасности на объекте усилены.
После получения сообщения о взрывных устройствах служба транспортного узла и силовые структуры осмотрели помещения и не нашли угроз, пишет АГН «
Провели необходимые мероприятия, которые включали дополнительную проверку аэровокзала и багажа отдельных рейсов. Угрозы не было выявлено. Благодарим пассажиров рейсов, время вылета которых было изменено, за понимание ситуации, — говорится в сообщении.
«Заминированные» лайнеры благополучно прибыли в пункты назначения — Цюрих и Ашхабад.
Ранее News.ru писал, что анонимное сообщение о якобы заложенном в телецентре «Останкино» взрывном устройстве поступило в правоохранительные органы столицы.