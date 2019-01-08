Адвокаты Рыболовлева оспорят использование смс как улик

https://news.ru/storage/news/39f7192f7fbb655a46ec15cd44ac7e7b/9535c94f-e2b0-4711-a45c-35a91218dd31_850.jpg Panoramic/Global Look Press

Дмитрий Рыболовлев

Адвокаты российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева намерены оспорить использование личных смс в качестве улик. Такое решение ранее принял кассационный суд Монако.

Это не соответствует принципам уголовного производства, заявили защитники россиянина. Они намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Речь идет об изучении мобильного телефона адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды. Использование конфиденциальной информации — грубое нарушение профессиональной тайны и права на неприкосновенность частной жизни, указывают юристы.

Представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин сообщил ТАСС, что телефон Бершеды был подвергнут экспертизе с нарушением профессиональной тайны.

Рыболовлева, как сообщал News.ru, задержали в Монако 6 ноября. Ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции. Миллиардер провёл ночь в офисе уголовной полиции. Его освободили утром 7 ноября под условие судебного контроля.