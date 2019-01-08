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Адвокаты Рыболовлева оспорят использование смс как улик

Дмитрий Рыболовлев Panoramic/Global Look Press

Дмитрий Рыболовлев

происшествия [ версия для печати ]

Адвокаты российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева намерены оспорить использование личных смс в качестве улик. Такое решение ранее принял кассационный суд Монако.

Это не соответствует принципам уголовного производства, заявили защитники россиянина. Они намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Речь идет об изучении мобильного телефона адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды. Использование конфиденциальной информации — грубое нарушение профессиональной тайны и права на неприкосновенность частной жизни, указывают юристы. 

Представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин сообщил ТАСС, что телефон Бершеды был подвергнут экспертизе с нарушением профессиональной тайны. 

Рыболовлева, как сообщал News.ru, задержали в Монако 6 ноября. Ему были предъявлены обвинения по делу о коррупции. Миллиардер провёл ночь в офисе уголовной полиции. Его освободили утром 7 ноября под условие судебного контроля.


#Монако #уголовноедело #ДмитрийРыболовлев
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